Появилось видео с тайной свадьбы Сати Казановой

Торжественное событие прошло на Кавказе.

В сети появилось видео с тайной свадьбы певицы Сати Казановой и итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Отпраздновали ее влюбленные на Кавказе. Артистка глубоко чтит традиции своего народа, поэтому торжество прошло в соответствующей манере.

Жених и невеста были одеты в национальные кабардинские наряды. Судя по кадрам видео, белоснежный наряд Сати дополнен золотой вышивкой.

Певица познакомилась со своим будущим избранником почти три года назад на свадьбе своей подруги Марины Миссбах и брата Стефано – Кристиано Тиоццо.

"Многие годы не хотела впускать в свою личную жизнь, была убеждена, что "счастье любит тишину", и все такое прочее... В этот раз чувствую, что нужно. Я к этому готова. Пусть будет из "первых уст". От сплетен устала", – сообщала артистка в социальной сети.

Видео: instagram.com/_a___l___a_/