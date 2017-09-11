Появилось видео с места жуткого пожара в Астрахани

В сети появилось видео крупного пожара около торгового центра "Московский" в Астрахани.

Сеть поразило видео крупного пожара недалеко от торгового центра "Московский" в Астрахани.



Пожар произошел 11 сентября на улице Псковская. Горел одноэтажный дом, расположенный недалеко от указанного торгового центра. СМИ сообщают, что прилегающие к месту пожара улицы были перекрыты.



По данным МЧС по Астраханской области, площадь горения составила около 170 кв.метров. Пожар тушили 10 единиц техники и порядка 40 сотрудников МЧС.



Устанавливается причина пожара. Пострадавших нет.





Видео: YouTube/телеканал 7+