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Появилось видео с места жуткого пожара в Астрахани

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В сети появилось видео крупного пожара около торгового центра "Московский" в Астрахани.

Сеть поразило видео крупного пожара недалеко от торгового центра "Московский" в Астрахани.

Пожар произошел 11 сентября на улице Псковская. Горел одноэтажный дом, расположенный недалеко от указанного торгового центра. СМИ сообщают, что прилегающие к месту пожара улицы были перекрыты.

По данным МЧС по Астраханской области, площадь горения составила около 170 кв.метров. Пожар тушили 10 единиц техники и порядка 40 сотрудников МЧС.

Устанавливается причина пожара. Пострадавших нет.

Видео: YouTube/телеканал 7+

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Категории: Новости России

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