Появилось видео с места жуткого пожара в Астрахани

Сеть поразило видео крупного пожара недалеко от торгового центра "Московский" в Астрахани.
Пожар произошел 11 сентября на улице Псковская. Горел одноэтажный дом, расположенный недалеко от указанного торгового центра. СМИ сообщают, что прилегающие к месту пожара улицы были перекрыты.
По данным МЧС по Астраханской области, площадь горения составила около 170 кв.метров. Пожар тушили 10 единиц техники и порядка 40 сотрудников МЧС.
Устанавливается причина пожара. Пострадавших нет.
Видео: YouTube/телеканал 7+