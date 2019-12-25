В Астрахани упавшая плита раздавила ребенка на детской площадке

Следком выясняет все обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.

В Астрахани из-за обрушения бетонной конструкции на детской площадке погиб 11-летний мальчик.

Следственные органы СКР по Астраханской области сообщают, что накануне вечером, 5 августа, на детской площадке погиб 11-летний мальчик. По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Как удалось установить, мальчик играл на детской площадке возле своего дома с 17 до 19 часов вечера. Когда он лез по металлической лестнице, прикрепленной к старой бетонной конструкции, бетонная плита надломилась внизу. Вся тяжелая плита рухнула на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Дополнение: только сейчас стало известно, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание придомовой территории.

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Фото: СУ СК РФ по Астраханской области