Появилось видео с места взрыва в центре Киева

В центер Киева прогремел взрыв. По предварительным данным, два человека получили травмы.

Неизвестный предмет сдетонировал в центре украинской столицы в четверг, 24 августа. ЧП произошло на улице Грушевского. Это место находится между домом правительства и стадионом "Динамо". Недалеко от этого места проходят мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины.

В сообщении местной полиции говорится, что о взрыве сообщили в 14.06. Травмы получили двое: мужчина и женщина.

Осмотр территории ведут прибывшие эксперты Службы безопасности. Также работают взрывотехники и скорая помощь. Глава Национальной полиции Сергей Князев курирует работу следственной группы.

Видео: Twitter / HromadskeUA