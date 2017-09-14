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Появилось видео с места стрельбы в Белгороде

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В четверг, 14 сентября в Белгороде на Соборной площади произошла стрельба. Шокирующее видео появилось в сети.

Как сообщают СМИ, 14 сентября в Белгороде на Соборной площади произошла стрельба. Неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к стеле на площади и вытащил из багажника труп. Затем он выстрелил в себя.

Мужчину госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники полиции и оцепили площадь. Сейчас оцепление сняли.

Кадры выложили в сеть очевидцы происшествия. На видео можно рассмотреть водителя автомобиля и тело, которое он извлек из багажника.

Видео: YouTube/Артём Сердюченко

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Категории: Новости России

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