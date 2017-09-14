Появилось видео с места стрельбы в Белгороде

В четверг, 14 сентября в Белгороде на Соборной площади произошла стрельба. Шокирующее видео появилось в сети.

Как сообщают СМИ, 14 сентября в Белгороде на Соборной площади произошла стрельба. Неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к стеле на площади и вытащил из багажника труп. Затем он выстрелил в себя.



Мужчину госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники полиции и оцепили площадь. Сейчас оцепление сняли.



Кадры выложили в сеть очевидцы происшествия. На видео можно рассмотреть водителя автомобиля и тело, которое он извлек из багажника.



Видео: YouTube/Артём Сердюченко