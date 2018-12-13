Появилось видео с места пожара в РУДН в Москве

Очевидцы опубликовали видео и фото с места событий в соцсетях.

Сегодня утром, 17 мая, из здания РУДН из-за задымления было эвакуировано свыше 1,5 тысяч человек.

На данный момент пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Но задымление было сильным, и спасатели эвакуировали из здания порядка 1,5 тысяч студентов и преподавателей.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, что возле здания РУДН много пожарных машин, а люди находятся на улице.

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Видео: ВК, Москва с огоньком, Instagram/zinakova_anna

Фото: Instagram