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Появилось видео с места гибели актера сериала "Физрук"

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В сети появилось видео с места массовой аварии на МКАД, в которой погиб актер сериала "Физрук" Егор Клинаев.

В сеть проникли кадры с места массового ДТП на московской кольцевой автодороге, в которой погиб актер сериала "Физрук" Егор Клинаев.

На кадрах запечатлены последствия случившегося: разбитые автомобили, эвакуатор и полицейских, работающих на месте ДТП.

Как сообщают СМИ, Егор Клинаев скончался в ночь на 27 сентября. Он увидел, что на 24-м километре трассы столкнулись три машины и попытался оказать помощь пострадавшим. Актер вышел из автомобиля и начал разговаривать с очевидцами ДТП, а затем его сбила проезжающая иномарка.

Автомобиль, сбивший актера, наехал еще на двух человек, которых доставили в больницу. По некоторым данным, участники ДТП не обозначили место аварии, поэтому водитель иномарки не смог их заметить вовремя.

Видео: YouTube/МОСРЕГ

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Категории: Новости России

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