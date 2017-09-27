В жуткой массовой аварии на МКАД погиб 18-летний актер из "Физрука"

Егор Клинаев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП, но его сбила насмерть машина, водитель которой не заметил аварии.

Сегодня, 27 сентября, в страшной массовой аварии на 25 километре МКАД в городе Москва погиб молодой перспективный актер Егор Клинаев.

Около 3х часов ночи на МКАД столкнулись три машины: ВАЗ-2110, "Газель" и "Шкода Актавия". 18-летний Егор Клинав проезжал мимо на своем автомобиле "Тойота Марк-2". Он и водитель "Деу Нексии" остановились и вышли из автомобилей, чтобы узнать, не нужна ли помощь попавшим в ДТП. Как выяснилось позднее, в той аварии никто не пострадал. В это время к месту аварии на скорости приблизилась машина "Хонда Аккорд". Водитель "Хонды" не заметил аварии. На месте не были выставлены знаки аварийной остановки, были только включены "сигналки".

"Хонда Аккорд" наехала на трех водителей, в том числе и на Е. Клинаева. Затем налетела на "Шкоду", которую отбросило на "Тойоту", протаранила "Нексию" и переврнула "Тойоту" на крышу. От полученных травм Егор Клинаев скончался на месте ДТП. Два человека, водитель ВАЗ-2110 и водитель "Газели", с травмами были госпитализированы в больницу.

Егор Клинаев в детстве выступал в ансамбле "Непоседы". В 2012 году впервые снялся в кино. С 2013 года по 2015 год снялся в восьми картинах. А в 2016 году сыграл Никиту Серебрянникова в третьем сезоне сериала "Физрук".

На днях Piter.TV сообщал о жуткой аварии под Курском, в которой погибла чемпионка по фитнес-бикини Диана Позднякова.

Видео: YouTube/ДТП и ЧП Москва

Фото: Instagram/klinaev_egor