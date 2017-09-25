В жуткой аварии под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини Диана Позднякова

Число жертв аварии под Курском возросло до 6.



Накануне, 24 сентября, около полуночи в Курской области на трассе Курск - Борисоглебск произошла жуткая авария, в которой погибли 6 человек. Среди погибших в этой аварии чемпионка ряда регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова.

На 148 километре трассы Курск - Борисоглебск в Курской области столкнулись два автомобиля из Белгородской области. По предварительной версии, водитель "Митсубиси" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Пежо".

От полученных травм на месте аварии скончался водитель "Пежо" и три его пассажира, из "Митсубиси" скончалась одна из двух пассажирок. Вторая пассажирка и водитель с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу. Днем в СМИ появилась информация, что в больнице скончался и водитель "Митсубиси". Жизни второй девушки ничто не угрожает.

В СМИ появилась информация, что в "Митсубиси" был тренер и две девушки спортсменки по фитнес - бикини. Они ехали с соревнований в Липецке, где погибшая спортсменка Диана Позднякова 1994 года рождения победила. В этот день она взяла «золото» среди участниц с высоким ростом, и завоевала «бронзу» в абсолютной категории.

В "Пежо" пассажиры направлялись в аэропорт Воронежа, откуда собирались ехать на отдых в Чехию.

Видео и фото: Instagram/dianafitbikini

Фото: Пресс - служба по ГУ МВД по Курской области