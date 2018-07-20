Появилось видео: подростки в Магадане напали на инспектора ГИБДД

"Он был обязан пресечь правонарушение в точности и силой оружия. Закон о милиции позволяет стрелять по малолетним, если они совершают групповое или вооруженное нападение", рассуждают пользователи под видео в YouTube.

Драка произола 17 июля, когда сотрудники дорожно-патрульной службы обязанности, пресекли поездку несовершеннолетнего без разрешительных документов на мопеде и начали составлять материал об административном правонарушении. В этот момент подростки попытались скрыться от инспектора ГИБДД вместе с мопедом, всячески припятсвуя сотрудникам в форме.

Я вам скажу, что теперь будет. Выловят по одному всех кто участвовал и заставят на камеру извиняться под угрозой уголовного дела, такое уже было!, комментирует пользователь

СКР сообщил, что по факту инцидента роходит проверка по сатье "применение насилия в отношении представителя власти" ( ч. 1 ст. 318 УК РФ). Поводом для такой проверки поступило заявление от одного из несовершеннолетних.

Видео:MagadanMedia