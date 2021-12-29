Появилось видео победного проката Акатьевой на юниорском чемпионате России

Девушка чисто исполнила заявленные элементы фигурного катания.

Появилось видео победного проката спортсменки Софьи Акатьевой на юниорском чемпионате России. Мероприятие проводилось в Саранске. Фигуристке всего 14 лет, но она стала лидером среди остальных участников уже во второй раз в своей профессиональной карьере. В рамках произвольной программы девушка чисто выполнила тройной аксель и два четверных прыжка. Судьи присудили ей за прокат 158,25 балла. По сумме выступлений за произвольную и короткую программу россиянка заработала 237,09 балла.

Второе место по результатам турнира получила Софья Самоделкина. Спортсменка набрала 213,73 балла за прокаты. Тройку сильнейших замыкает Софья Муравьева. Она получила от судей 211,62 балла.

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Фото и видео: YouTube / Первый канал

