Атака ВКС России произошла в провинции Деръа.

Военно-космические силы нанесли воздушный удар в районе населенного пункта Кансафра в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала WarJournal. Ранее стало известно о том, что военнослужащие вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа. Этим они сорвали операцию, которую готовили местные террористы по бунтам.

Предположительно, в ролике, размещенном в социальных сетях, показана атака российского истребителя Су-24 по боевикам в окрестностях турецкой базы в Сирии. Вооруженные формирования планировали атаковать российских солдат за счет использования реактивных систем залпового огня. Эксперты "Авиа.про" не исключили, что при этом боевики должны были прикрываться турецкими военными объектами. За счет беспилотников Россия оперативно вычислила развернутое вооружение террористов.

Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими".

Фото и видео: YouTube / Lipetsk Life