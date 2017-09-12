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Появилось видео массовой аварии с двумя погибшими во Владимире

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Утром 12 сентября во Владимире произошло жуткое ДТП с участием шести машин. Двое погибли.

В сети появилось видео массовой аварии с 6 автомобилями во Владимире на Московском шоссе. Есть погибшие.

По данным СМИ, сотрудникам полиции удалось установить виновника аварии - им оказался водитель МАЗа, который проехал на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Но на этом череда столкновений не закончилась: МАЗ протаранил автомобили, стоящие на светофоре Nissan QASHQAI, Mazda CX-5 и «Лада Приора», а затем опрокинулся на пассажирский фургон Ford Transit.

Водители машин "Мерседес" и "Форд" скончались на месте. Об стальных пострадавших ничего не известно.


Видео: YouTube/Александр Тюленев

 

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Категории: Новости России

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