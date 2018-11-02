Во Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за незаконной рыбалки

Подросток с отцом приехали порыбачить на частый пруд.

В Собинском районе Владимирской области охранник частного водоема застрелил 15-летнего подростка.

Региональные следственные органы по Владимирской области сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего сторожа частого владения по статье "убийство". По версии следствия, ночью 6 июля подросток вместе с отцом прибыли на частный водоем с целью хищения рыбы. Водоем принадлежит частной фирме, которая занималась разведением рыбы с целью продажи, а также организации платной рыбалки.

Подросток спрятался с велосипедом в кустах, а отец отправился снимать с водоема оставленную накануне ловушку для рыб. Охранник заметил похитителя и затаился в кустах с охотничьим ружьем, а затем сделал предупредительный выстрел в воздух. Услышав выстрел, мужчина попытался скрыться, а охранник выдвинулся ему наперерез. В темноте он увидел силуэт подростка, принял его за его отца и произвел выстрел.

От многочисленных ранений дробью несовершеннолетний скончался в больнице. Следователь СК России направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследования уголовного дела продолжается.

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