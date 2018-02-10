Появилось видео массового ДТП в Ленобласти

В Ленобласти произошла авария с участием нескольких машин.

В Ленинградской области утром 7 февраля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло. ДТП случилось в районе Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области.

Водитель легкового автомобиля по неустановленной, в настоящее время, причине потерял контроль над своим транспортным средством и зацепил автомобиль, после чего вылетел боком на встречную полосу, где получил мощный удар в область переднего пассажирского места.

Автор видео, ехавший следом за машиной, попавшей в ДТП, успел удачно увернуться, выехав на обочину. По предварительной информации, все участники аварии остались живы, количество пострадавших и характер полученных ими травм не уточняется.

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