Появилось видео, как преступники убегали с места покушения на бизнесмена в Москве

На камеру телефона попали злоумышленники, которые покушались на гендиректора компании "Гелиард".

После нападения на предпринимателя у бизнес-центра"Святогор-4" рядом со станцией метро "Павелецкая" в Москве злоумышленники в масках решили просто сбежать с места преступления, однако они побег попал на камеру.

Известно, что в 14.43 в службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины около бизнес-центра по улице Летниковская, дом 10, строение 1. В настоящее время установлена личность пострадавшего, им оказался бизнесмен Александр Осетров 1974 года рождения. Он является генеральным директором компании "Гелиард", организация занимается созданием баз данных и других информационных ресурсов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео с места покушения на предпринимателя в Москве .

Видео: Piter.tv