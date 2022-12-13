Появилось видео из квартиры в Екатеринбурге, где нашли двух детей рядом с телами родителей

Дети госпитализированы с обезвоживанием и истощением.

В социальных сетях появились кадры, снятые в екатеринбургской квартире, где местные жители и правоохранительные органы нашли двоих маленьких детей, находившихся с телами погибших родителей больше трех дней. Ролик распространили авторы Telegram-канала Ural Mash. На кадрах показано, что соседи выломали дверь в помещение и начали осматривать территорию. В одной из комнат они нашли детей, а в другой - тела их родителей. Один из очевидцев берет на руки маленького ребенка, затем кто-то спрашивает о том, едет ли скорая помощь.

Напомним, что трагедия произошла 15 марта. Изначально жители дома на Таганской улице услышали детский плач. Они вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и правоохранительных органов. Сейчас дети отправлены в больницу с признаками истощения и обезвоживания. Уточняется, что изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами оперативники нашли неизвестный порошок, который отправлен на экспертизу. Позже стало известно, что детей из удалось обнаружить благодаря протечке в квартире.

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Фото и видео: Telegram / Mash Ural