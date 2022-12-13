Сегодня около 6:45 утра она скончалась.

Появилось видео ДТП с актрисой дубляжа Еленой Шульман на Загородном проспекте в Петербурге. Об этом стало известно Piter.tv.

На кадрах записи 7 апреля около 17:45 к остановке у дома №13 — "Разъезжая улица/Пять углов" подъезжал троллейбус. В этот момент Шульман оказалась на проезжей части. Медики госпитализировали актрису с открытым переломом таза, травмой груди и живота, и переломом левого бедра. Сегодня около 6:45 утра она скончалась.

Завтра, 10 апреля, Шульман должно было исполниться 54 года. Шульман дублировала таких актрис, как Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. ВЕе голос звучит в компьютерных играх World of Warcraft, League of Legends, Cyberpunk 2077.

Ранее СК проверит законность застройки на территории ЖК "Каменка" в Петербурге. Жители ЖК "Каменка" пожаловались, что у них забирают участок социальной инфраструктуры. Его выкупает частный застройщик.

Видео: Piter.tv



