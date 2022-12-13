СК проверит законность застройки на территории ЖК "Каменка" в Петербурге

Жители ЖК "Каменка" пожаловались, что у них забирают участок социальной инфраструктуры. Его выкупает частный застройщик.

В Приморском районе Петербурга жители ЖК "Каменка" пожаловались, что у них забирают участок социальной инфраструктуры. Его выкупает частный застройщик. Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях жители ЖК "Каменка" попросили властей проверить сделку о покупке частным владельцем части территории ЖК. Как рассказали жильцы, земельный участок предназначен для строительства социальной инфраструктуры.

Бастрыкин поручил ИО руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о проверке.

Ранее в Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в Вербное воскресенье. Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

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