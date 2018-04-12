Появились подробности мигранта-скалолаза с улицы Подвойского

Полиция установила обстоятельства похищения мигранта. Бандиты разыскиваются.

Появились подробности похищения мигранта в Невском районе Петербурга. Мужчина, чтобы спастись от разбойников, вышел в окно: сначала он повис на балконе четвертого этажа, но после набрался смелости и спрыгнул.

Пострадавший сумел рассказать полиции, что его и еще одного мигранта похитили и заперли в квартире по улице Подвойского. Там злоумышленники применили к нему физическую силу. Его схватили около станции метро "Проспект Большевиков" и насильно усадили в черную машину. Установлено, что жертве бандитов 33 года, он приехал в Северную столицу из Туркменистана, а сейчас находится на территории города без регистрации.

Изначально к оперативникам обратился местный житель. По его словам, неизвестный человек висел на карнизе третьего этажа 14 корпус 1 по улице Подвойского. Он выпал из этажа на уровень выше и просил помощи. Спасателям удалось снять беднягу без сильных повреждений.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Оперативники наведались к хозяйке квартиры. Немолодая женщина рассказала, что недавно сдала помещение на договорной основе трем приезжим.

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