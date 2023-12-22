Объект расположен рядом с восемью жилыми массивами, парками Строителей и Есенина.

В Невском районе Петербурга улицу Подвойского осветили 226 светодиодных светильников, рассказали в комитете по энергетике.

Объект расположен рядом с восемью жилыми массивами, парками Строителей и Есенина. Протяжённость улицы составляет 3 км. После установки светильников нового поколения потребление электроэнергии снизилось в 1,7 раз и составило 35 кВт. Специальное, более контрастное световое оформление получили зоны повышенной опасности – 15 пешеходных переходов.

В 2024 году планирутся выполнить замену 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные. В последующие два года в Северной столице обновят ещё более 50 тысяч фонарей.

Также недавно на улице Ивана Зубкова установили светодиодные светильники. Объект включили в адресную инвестиционную программу по многочисленным просьбам жителей.

Видео: Комитет по энергетике