Появились новые видео пыток в Ярославской ИК-1

"Здесь нас сорок, ты один" (с)

"Новая Газета" опубликовала новое расследование о пытках в печально известной исправительной колонии в Ярославле. Видеоматериалы были переданы СМИ правозащитным фондом "Общественный вердикт".

На первом ролике, снятом видеорегистратором сотрудника колонии, можно увидеть обнажённого человека в окружении толпы охранников. Позднее этого же человека заставляют докурить сигарету за другим заключенным. Как пояснили в "Новой", таким образом, сотрудники колонии хотели "понизить социальный статус заключенного".

"Здесь нас сорок, ты один"

— говорит один из окружающих

На втором ролике сотрудники УФСИН избивает заключенного в административном здании без видимых причин.

В пресс-службе УФСИН сообщили, что данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении во время обысков в ИК. Все материалы были переданы в следственные органы.



Напомним, что пытки происходили в 2017 году. По делу о пытках было возбуждено уголовное дело о "превышении должностных полномочий" фигурантами которого стали несколько сотрудников ФСИН.

Видео: Новая Газета