В сети появились кадры мощного торнадо в Тверской области. Погибли в результате минимум три человека, пострадавшими считаются более десяти человек. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что жертвой торнадо стал ребенок и двое взрослых. Всего из-за урагана повалило 90 деревьев, еще пострадали около 70 зданий, более 1,6 тыс. домов оказались обесточены.
Сейчас оперативные службы устраняют последствия торнадо.
Ранее мы писали, что в Подмосковье с эстакады ЦКАД упал грузовик.
Видео: ВК/Тверь ВКонтакте
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