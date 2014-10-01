Торнадо повалил минимум 90 деревьев.

В сети появились кадры мощного торнадо в Тверской области. Погибли в результате минимум три человека, пострадавшими считаются более десяти человек. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что жертвой торнадо стал ребенок и двое взрослых. Всего из-за урагана повалило 90 деревьев, еще пострадали около 70 зданий, более 1,6 тыс. домов оказались обесточены.

Сейчас оперативные службы устраняют последствия торнадо.

Ранее мы писали, что в Подмосковье с эстакады ЦКАД упал грузовик.

Видео: ВК/Тверь ВКонтакте