С эстакады ЦКАД в Подмосковье упал грузовик

В Раменском городском округе Подмосковья с эстакады ЦКД упал грузовик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что фура Volvo пробила ограждение и упала вниз. Сам водитель в результате аварии получил легкие травмы. Врачи помощь ему оказали на месте.
Затруднения движения нет, на месте работают сотрудники ДПС.
Ранее мы писали, что в Кабуле перед иранским посольством прогремел взрыв. Подробней о взрыве пока нет.
Видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО
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