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С эстакады ЦКАД в Подмосковье упал грузовик

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Водитель сильно не пострадал.

В Раменском городском округе Подмосковья с эстакады ЦКД упал грузовик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что фура Volvo пробила ограждение и упала вниз. Сам водитель в результате аварии получил легкие травмы. Врачи помощь ему оказали на месте.

Затруднения движения нет, на месте работают сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что в Кабуле перед иранским посольством прогремел взрыв. Подробней о взрыве пока нет. 

Видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Теги: авария на цкад, с эстакады цкад упал грузовик
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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