С эстакады ЦКАД в Подмосковье упал грузовик

Водитель сильно не пострадал.

В Раменском городском округе Подмосковья с эстакады ЦКД упал грузовик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что фура Volvo пробила ограждение и упала вниз. Сам водитель в результате аварии получил легкие травмы. Врачи помощь ему оказали на месте.

Затруднения движения нет, на месте работают сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что в Кабуле перед иранским посольством прогремел взрыв. Подробней о взрыве пока нет.

Видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО