Последствия смерча в Тверской области показали на видео

Смерч в Тверскую область принес холодный фронт.

В Терской области местная жительница сняла на видео последствия смерча, в результате которого погибли три человека. Видео публикует RT.

На кадрах видно разрушенные дома, а также сломанные деревья. Автор ролика отметила, что никогда раньше вживую не видела такого.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сказал, что в Тверской области смерч появился из-за холодного фронта, который пришел из Белоруссии. По этой же причине 2 августа в Москве прошел сильный дождь.

Из-за смерча в Тверской области умерли два взрослых человека и один ребенок. Всего пострадали 15 человек. Сильнее всего стихия задела город Андреаполь, где деревья упали на дороги и жилые дома.

Видео: ГУ МЧС России по Тверской области