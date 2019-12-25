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Появились фото последствий пожара на Приморском шоссе, после которого обнаружили обгоревший труп
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

Появились фото последствий пожара на Приморском шоссе, после которого обнаружили обгоревший труп

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У дома обнаружили разбросанные вещи.

Администрация Курортного района опубликовала фото последствий пожара, который 26-го ноября произошел в квартире на Приморском шоссе. После происшествия в помещении обнаружили труп мужчины.

Сообщение о пожаре в доме №340 поступило 26-го ноября 12:28. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Половина комнаты оказалась в огне, там находился человек. После ликвидации пожара в квартире обнаружили тело мужчины 1944-го года рождения, он получил ожоги 4-й степени. По предварительным данным, причиной послужило неосторожное обращение с огнем.

Фото: vk.com/vesti_kurort

Теги: пожар, пожар в квартире, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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