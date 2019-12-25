После пожара в доме на Приморском шоссе обнаружили труп пенсионера

Половина комнаты оказалась в огне.

После пожара в квартире на Приморском шоссе обнаружили труп мужчины с обгоревшими конечностями. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №340 поступило 26-го ноября 12:28. В жилом доме в отдельной двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 5 кв. метров. Площадь всей комнаты составляет 10 кв.метров.

В 13:47 пожар ликвидировали. Мужчина 1944-го года рождения получил ожоги 4-й степени, его нашли мертвым. У пенсионера обгорели конечности.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме престарелых в Красном Селе погибли три пожилых человека. Женщину, которая оказывала услуги по уходу и содержанию пенсионеров не стали заключать под стражу.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб