Хозяина дома престарелых в Красном Селе, где погибли трое, не стали заключать под стражу

Происшествие случилось 4-го ноября.

Красносельский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражи женщины, из-за действий которого могли погибнуть в пожаре три пенсионера в Красном Селе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Елена Тайнолюб совместно с Салаватом Валиевым оказывала предпринимательскую деятельность по уходу и содержанию пожилых людей. Они делали это небесплатно. Пенсионеры проживали в доме №93 по улице Красных Командиров. Валиев, Тайнолюб и другие неустановленные лица оказывали услуги, которые не отвечают требованиям безопасности, в связи с чем по неосторожности произошел пожар. В результате пожара скончались три человека.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2021-го года.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о произошедшей ситуации.

Фото: Piter.TV