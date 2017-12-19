Появились фото лифта в Симферополе, в котором погибли женщина и младенец

Канал Piter.TV публикует фотографии с места страшной трагедии в Симферополе.

Канал Piter.TV одним из первых публикует фотографии лифта, в котором ранее погибли молодая жительница Симферополя и ее 6-месячный сын. На снимках видна узкая кабина лифта с искореженными дверями. В данный момент кабина находится в полупозиции между этажами. Вокруг видны непонятные деревянные обломки и детали металлической конструкции. Фотографии были сделаны через несколько часов после трагедии, напугавшей всю страну.

Напомним, ЧП случилось сегодня, 2 марта, в одном из спальных районов Симферополя. Очевидцы сообщили, что женщина с коляской, в которой находился полугодовалый сын, застряли в обычном лифте. Свидетели противоречиво описывают картину происшествия. Точно известно одно: в какой-то момент коляска застряла между корпусом лифта и площадкой этажа. Соседи попытались извлечь ребенка и женщину при помощи лома. В это время лифт продолжил движение (то ли оборвался, то ли просто поехал). Этот момент оказался роковым для матери и младенца: они не успели спрятаться в кабине или выбраться наружу и погибли.

На месте аварии работают правоохранители. Они попытаются определить степень возможной вины коммунальщиков в случившемся. Местные жители уже успели рассказать журналистам, что подъемный механизм постоянно ломался. При этом за последние 25 лет коммунальщики не предприняли попыток починить или заменить кабинку.

Фото: Piter.TV