Появились данные exit-poll о результатах голосования на выборах в Петербурге

Лидирующие партии в Государственной думе РФ: "Единая Россия" - 38,44, на втором месте "КПРФ" - 10,38, на третьем месте "Новые люди" - 9,80, на четвертом месте партия "Справедливая Россия" - 7,86.

В воскресенье, 19 сентября, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр подготовил данные exit-pol. В них приняли участие 14 674 человек.

Результаты распределились следующим образом. Лидирующие партии в Государственной думе РФ: "Единая Россия" - 38,44, на втором месте "КПРФ" - 10,38, на третьем месте "Новые люди" - 9,80, на четвертом месте партия "Справедливая Россия" - 7,86.

Партия "ЛДПР"– 7,71, "РПСС" – 5,60, "Яблоко" – 3,08, "Партия Роста" – 2,74, "Партия пенсионеров" –1,22, РЭП "Зеленые" – 0,83, "Зеленая альтернатива" – 0,54, "Коммунисты России" – 0,38, "Гражданская платформа" – 0,11, "Родина" – 0,21.

Также испортили бюллетень – 1,32, и отказались отвечать - 9,78.

В Законодательное Собрание города результаты распределились так: "Единая Россия" – 38,17, "Новые люди" –11,22, "КПРФ" – 11,06, "ЛДПР" – 8,37, "Справедливая Россия" – 7,23, "РПСС" – 5,21, "Яблоко" – 4,01, "Партия Роста" – 3,19.

Также испортили бюллетень – 0,98 и отказались отвечать – 10,56.

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Видео: Piter.tv