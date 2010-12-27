Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП на Невском

Три человека находятся в Мариинской больнице.

В Смольном рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП на Невском проспекте. Автомобиль BMW на полной скорости влетел в толпу в ночь на 24 февраля.

Пострадавший Павел Т. 1989 года рождения с травмами средней тяжести находится в отделении нейрохирургии Мариинской больницы. Его жена Елена Т. 1989 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации.

Как пишет в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, трех человек госпитализировали в Мариинскую больницу. Третий пострадавший сейчас находится в среднем состоянии.

В результате проверочных мероприятий, был задержан водитель BMW, уроженец Азербайджана. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом, который находился в состоянии опьянения за рулем. В аварии погибли два человека: 40-летний американец и 39-летняя москвичка.