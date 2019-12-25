Появилась информация о петербурженке, которая чуть не выпала из окна на улице Бонч-Бруевича

Женщина стояла на подоконнике и грозилась пойти на необдуманные действия.

Лейтенант полиции Михаил Маркин рассказал, что произошло сегодня, 17 июля, в одном из домов на улице Бонч-Бруевича, где петербурженка прыгала на окне и истерила. Выяснилось, что женщина хотела пойти на необдуманный поступок, но правоохранитель спас ее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Информация о странном поведении жительницы Северной столицы поступила дежурному в 10:45. Очевидец рассказал, что на окне четвертого этажа стоит женщина и горько плачет. На место случившегося прибыли стражи порядка, среди них был старший наряда Михаил Маркин, которому предстояло убедить 40-летнюю женщину вернуться в комнату.

Как рассказал полицейский, женщина была заперта в квартире. Поэтому добраться до нее можно было только по фасаду здания. Мужчина поднялся в соседнюю квартиру, а затем влез в ее окно.

Улучив момент, отвлек женщину, пробрался в комнату. Михаил Маркин, лейтенант полиции

Убедившись в безопасности петербурженки, правоохранитель успокоил нервную женщину и вызвал скорую помощь. Ее передали медикам.

Ранее на Piter.tv: на улице Бонч-Бруевича правоохранитель спас девушку, которая могла выпасть из окна - видео.

Фото: кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области