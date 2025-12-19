Повышение стоимости проезда на общественном транспорте призвали отменить

Сергей Миронов рассказал о том, что у населения едва хватает денег на оплату ЖКХ и покупку продуктов.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает отменить повышение тарифов на общественный транспорт и проиндексировать цены на уровне официальной инфляции за 2025 год. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты сделал журналистам информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что сейчас во многих регионах страны стоимость проезда для граждан увеличилась примерно на 20-30 процентов. Законодатель уверен, что при этом у пассажиров нет таких денежных средств, чтобы платить "немыслимые деньги" за данный вид услуги.

Призываю в регионах повышение тарифов отменить и проиндексировать стоимость проезда на уровне официальной инфляции за 2025 год. Будем следить за развитием ситуации и добиваться снижения цен... Им бы продуктов купить, да коммуналку оплатить. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодтель добавил, что с темой по ценообразованию должна разобраться местная прокуратура. Сергей Миронов полагает, что по итогам проверок будет установлено, что столь резкое повышение тарифов на общественный транспорт ничем не обосновано, после чего у надзорного ведомства возникнут вопросы к чиновникам, которые допустили такую проблему.

Фото: Piter.tv