Почти четверть россиян готовы переплачивать за экологичные товары

Дополнительную наценку в 5% считают оправданной 16% россиян.

Платить больше за экологичные товары и услуги во втором квартале этого года готовы 22% россиян. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование Сбера.

Так, наценку в 5% на такие товары считают оправданной 16% респондентов. Еще 6% готовы переплачивать больше.

При этом 26% опрошенных россиян заявили, что готовы отказаться от недостаточно экологичных товары. Для сравнения, в первом квартале этого года такой точки зрения придерживались 18% опрошенных россиян.

При этом доля россиян, осведомленных о проблемах ESG и понимающих расшифровку аббревиатуры, составила 6%. В возрастной группе до 30 лет она равняется 10%. Отметим, что ESG означает экологичную, социальную и управленческую ответственность бизнеса.

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