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Некоторые россияне могут лишиться детских выплат
Сегодня, 8:18
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Некоторые россияне могут лишиться детских выплат

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Некоторые госпрограммы, которые направлены на поддержку семей, претерпели изменения.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов рассказала агентству "Прайм", что в России некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, изменились. Это касается в том числе выплат малообеспеченным семьям на ребенка от трех до семи лет.

По словам эксперта, раньше деньги получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. А по новым правилам учитываться будет не только среднедушевой доход, но и обеспеченность семьи. Имеется в виду наличие квартиры, нежилых помещений, банковских вкладов. Стало работать в стране также правило "нулевого дохода".

"Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины", — сказал эксперт.

Иван Денисов подчеркнул, что программу изменили, чтобы деньги получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке.

Фото: pixabay 

Теги: выплаты на детей от трех до семи лет, малообеспеченные семьи, поддержка многодетных семей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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