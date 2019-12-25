Малообеспеченным семьям в России предложили доплачивать за рост цен на продукты

Идея денежных выплат на продукты в стране обсуждается уже не первый год.

Независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов заявил, что в России малообеспеченным семьям должны выплачивать компенсацию за рост цен на продукты. Он считает, что размер выплат должен составить до 1 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет "Российская газета".

По его словам, в стране вопрос денежных выплат на продукты обсуждается уже давно. Сизов в пример привел американскую программы SNAP. По этой программе бедным гражданам выдаются деньги, но потратить их можно только на продукты.

На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500—1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 млрд рублей плюс расходы на администрирование, — сказал Сизов.

Он подчеркнул, что это в том числе поможет развитию аграрного и пищевого бизнеса в России.

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