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Пострадавший в ДТП на Дунайском умер в больнице

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Накануне автомобиль въехал в толпу пешеходов.

Пострадавший в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга, которое произошло во вторник, 25 февраля, скончался в больнице. Об этом 78.ru стало известно от источника в экстренных службах.

ДТП произошло в 16:48 на перекрёстке Дунайского проспекта и Купчинской улицы. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем отечественного автомобиля столкнулся с Mazda (19-летний водитель). После столкновения двух автомобилей Lada въехала в толпу пешеходов. В аварии пострадали четыре человека, в том числе подростки.

Сегодня, 26 февраля, пострадавший мужчина 1960 года скончался в больнице.  

Видео: Piter.TV

Теги: авария на дунайском, дунайский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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