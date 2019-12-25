Постпредство России при ЕС назвало решение ЕС по визам дискриминационным

Дипломаты напомнили о словах политиков из ЕС о том, что санкции не направлены на граждан России.

Решение стран-членов Европейского союза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным. Соответствующее заявление сделали сотрудники российского постоянного представительства при ЕС. Дипломаты прокомментировали постановление коллективного Брюсселя, которое было оглашено 7 ноября. Речь идет о том, что Европейская комиссия ограничили выдачу мультивиз россиянам. Согласно данным ЕК, такой договор был достигнут по согласованию со всеми государствами шенгенского пространства.

Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления. текст документа из постпредство РФ в ЕС

Эксперты заметили, что решение является прямым опровержением ранее озвученных представителями Евросоюза лицемерных слов о том, что "ограничительные меры" ЕС якобы не направлены против простых граждан России. Дополнительно все страны-члены ОБСЕ в рамках Хельсинкского заключительного акта СБСЕ от 1975 года взяли на себя международные обязательства содействовать поездкам в свои страны, а также поощрять предоставление туристам соответствующих возможностей, помогать с упрощением и ускорением необходимых формальностей, относящихся к подобным визитам.

Фото: Piter.tv