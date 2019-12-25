Поставщик питания "ТД "Профпит" может оказаться фигурантом уголовного дела

Компания "ТД "Профпит", предположительно аффилированная с поставщиком питания "ТЗБ "Петроградская", может стать фигурантом уголовного дела после инцидента с массовым отравлением детей в кронштадской школе № 422.

Следственный отдел по Кронштадтскому району возбудил уголовное дело по ч. 1, ст. 238 УК РФ после инцидента с массовым отравлением детей в школе № 442 Кронштадта, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы, сроком до двух лет.

Согласно опубликованным данным, есть подозрения на поражение острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии, изначально установленный диагноз – гастроэнтерит. Сотрудники СК РФ проводят мероприятия по установлению причин произошедшего и привлечению виновных лиц к ответственности.

Напомним, о массовом отравлении детей младших и старших классов в школе № 422 стало известно 11 ноября. Публичную огласку инцидент получил в связи с публикацией родителями школьников сведений о резко ухудшимся состоянии здоровья детей в группе "ВКонтакте" под названием "Подслушано Кронштадт". По словам родителей, детей тошнило, а также они жаловались на резкую боль в животе. Информацию об отравлении подтвердило руководство школы, отметив занос инфекции ротавирусной этиологии. Учащиеся были отправлены на дистанционное обучение. После публикации данных, проверку в школе проводили Роспотребнадзор и Прокуратура.

По данным с сайта государственных закупок, поставку питания в школу № 422 осуществляет ООО "ТД "Профпит". Согласно опубликованным в СМИ сведениям, данное юрлицо входит в число компаний, предположительно аффилированных с крупным петербургским поставщиком питания "ТЗБ "Петроградская". При этом "ТЗБ "Петроградская" и "ТД "Профпит" могут контролироваться людьми, состоящими в деловых отношениях с главой Фрунзенского района Петербурга Константином Серовым. АБН, со ссылкой на данные своего источника, сообщало, что есть люди, связанные дружбой с Серовым, которые могут оказывать "консультационные услуги" поставщикам питания для получения госконтрактов.

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