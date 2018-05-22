Поставки в Испанию российского СПГ выросли более чем на 100%

Отмечается, что Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в Испанию.

Поставки в Испанию российского сжиженного природного газа (СПГ) в феврале 2026 года выросли более чем на 100%. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

Отмечается, что Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в Испанию. На второй месяц 2026 года королевство закупило у России 4 582 ГВт⋅ч СПГ. Это на 109% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Второе место по поставкам СПГ в Испанию занимает Алжир. Объем импорта СПГ из африканской страны составил 14,6% от всех запасов газа. Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты (33,8%).

Ранее фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России.

Фото: pxhere.com