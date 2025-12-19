Поставки фанеры из России в США выросли до максимума с 2023 года

Объем поставок составил 61,1 млн долларов.

Поставки фанеры из России в Соединенные Штаты выросли до максимума с 2023 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные статистической службы США.

Отмечатеся, что в январе-октябре 2025 года поставки фанеры из России на американский рынок выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом за 2024-й. Объем поставок составил 61,1 млн долларов. Это максимальный показатель с 2023 года, когда американские компании закупили российскую фанеру на 64,3 млн долларов.

Также сообщается, что спросом за океаном пользуются и другие древесные материалы из России. Так, закупки деревянных окон, рам и дверей достигли 1,28 млн долларов по итогам января-октября прошлого года. Этот показатель немного превысил объем закупок в 2024-м.

Фото: pxhere.com