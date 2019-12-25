Власти страны передали данные о "преступнике" российским дипломатам.

Посольство России в Колумбии занялось вопросом российского "снайпера-убийцы". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил пресс-атташе Евгений Наумов. Дипломат рассказал, что власти Колумбии передали российской миссии информацию о том, что "спецназовец" принимал участие в подготовке ликвидации президента Ивана Дуке.

Имеющаяся у нас информация ограничена той, что публикуют колумбийские СМИ, однако мы поддерживаем связь с компетентными органами Колумбии Евгений Наумов, пресс-атташе

Ранее информация появилась в местных СМИ. Колумбийские журналисты рассказали о раскрытом заговоре, в котором замечены израильтянин и россиянин. В СМИ не уточнили, был ли последний гражданином РФ или выходцев из РФ. Обоих подозреваемых считают бывшими спецназовцами и опытными снайперами. На данный момент предполагаемый преступник не пойман и не идентифицирован.

СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине.

Фото: Pixabay.com