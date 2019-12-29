За эти годы накопилось 48,5 тысяч штрафов на общую сумму на 5,7 млн фунтов.

Российское посольство в Лондоне оказалось в топе должников по оплате въезда в центр Лондона. В британском парламенте сообщили, что дипломаты из РФ не платили штрафы с 2003 по 2018 год.

За эти годы накопилось 48,5 тысяч штрафов на общую сумму на 5,7 млн фунтов. Так, первое место в антирейтинге заняли американские дипломаты с 102,2 тысячами нарушений на 12,4 млн фунтов. В пятерке оказались Япония (8,5 млн фунтов), Нигерия (7 млн фунтов) и Индия (6 млн фунтов).

Пресс-секретарь посольства России в ответ заявил, что Венская конвенция освобождает дипмиссии от уплаты налогов, пошлин и сборов. Также как и британские дипломаты пользуются в России привилегиями и иммунитетами.