Посол заявил о заинтересованности ФРГ в хорошем сосуществовании с РФ на длительную перспективу

Геза Андреас фон Гайр отметил, что Россию и Германию объединяют проекты в разных сферах.

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил о заинтересованности ФРГ в хорошем сосуществовании с РФ на длительную перспективу. По его словам, несмотря на политические разногласия, у Москвы и Берлина множество совместных проектов, которые нужно реализовывать.

Заявление посол сделал на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Геза Андреас фон Гайр отметил, что Россию и Германию объединяют проекты в сферах науки, культуры, гражданского общества, экономики. Он подчеркнул, что в связи с этим точно нельзя говорить, что "мосты между двумя странами полностью обрушились".

Посол считает, что сторонам важно высказывать свою политическую позицию.

Также важно признавать приверженность нашим долгосрочным интересам. Геза Андреас фон Гайр, посол Германии в России

Он призвал сохранять страны позитивную тональность в диалоге.

Ранее в Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2".

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