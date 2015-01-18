Посол в Лондоне отверг попытки возложить на РФ ответственность за смерть наемника в ДНР

Андрей Келин рассказал, что Москва не принимает ответственность за гибель Пола Ури.

Российский посол в Лондоне отверг попытки возложить на Россию ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал дипломат Андрей Келин. Он прокомментировал ведущему вопрос вызова в местное внешнеполитическое ведомство. Дипломат рассказал, что иностранные коллеги в высокопарной манере возложили на Москву ответственность за гибель на Донбассе своего гражданина.

Что касается возложения на нас ответственности - на Россию как государство - это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию. Андрей Келин, посол РФ в ДНР

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