Посол РФ: особых подвижек в переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки нет

Леван Джагарян рассказал о причинах поездки Джо Байдена на Ближний Восток.

Российский посол в Тегеране сообщил о том, что особых подвижек в переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки нет. Соответствующую информацию в эфире телеканала "Россия-24" представил Леван Джагарян. По мнению дипломата, Вашингтон противоречит сам себе по текущей проблеме. Он напомнил, что формально США поддерживают возвращение к обязательствам по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), но при этом пытается сформировать международную коалицию против Ирана.

Они как бы устно, публично говорят о якобы заинтересованности в возрождении сделки по СВПД, а с другой стороны - делают все возможное для того, чтобы этого не было. Леван Джагарян, посол РФ в Иране

эксперт полагает, что особых подвижек в переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки нет. При этом поездка американского лидера Джо байдена на Ближний Восток будет проходить под антииранскими флагами. Леван Джагарян полагает, что политик хочет сколотить из стран региона "антииранский фронт", в который могут войти Израиль, арабские государства. В России такую политику считают категорически неприемлимой.

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Фото и видео: Одноаклассники / Вести Live