Александр Боцан-Харченко считает, что Белград не поведется на западные "пряники".

Российский посол Александр Боцан-Харченко не видит признаков отхода Сербии от курса неприсоединения к антироссийским санкциям. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". При этом эксперт напомнил о давлении коллективного Запада не власти Белграда по текущему вопросу.

Мы исходим из того, что линия и курс Белграда на неприсоединение к еэсовским санкциям, несмотря на давление, которое сочетается с обещаниями пряников, сохраняется. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Посол уверен в том, что на территории Сербии политический курс неприятия антироссийского санкционного давления будет продолжаться и дальше. аналогичную позицию ранее высказывал президент европейского государства Александр Вучич.

Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций.

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