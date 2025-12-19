Посол Украины Зварич обвинил чешского политика в "российской пропаганде"

Он назвал новогоднее обращение спикера нижней палаты парламента Чехии "оскорбительным".

Посол Украины в Чехии Василий Зварич резко раскритиковал новогоднее обращение председателя нижней палаты парламента Чехии (Палаты депутатов) Томио Окамуры, назвав его слова "оскорбительными и полными ненависти". Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети Facebook*.

Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, недостойны и абсолютно неприемлемы. Василий Зварич, посол Украины в Чехии

Он также предположил, что позиция Окамуры "сформировалась под влиянием российской пропаганды" и противоречит демократическим принципам и ценностям Чешской Республики. Теперь, по словам посла, Украина ожидает, что органы государственной власти и чешское гражданское общество дадут "надлежащую оценку" этим заявлениям.

В своем обращении политик Томио Окамура, известный своими критическими взглядами на поддержку Украины, заявил, что за деньги чешских налогоплательщиков нельзя покупать оружие для поддержки "бессмысленного конфликта". Он также выразил надежду, что страна "выйдет из брюссельского поезда", который, по его словам, "движется к Третьей мировой войне".

Фото: pxhere.com

