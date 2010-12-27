Посол: Россия не получала от Нидерландов запрос на выдачу подозреваемых по делу рейса МН17

Голландия может отозвать свое посольство или изменить работу в Москве из-за ситуации с самолетом МН17.

Посол России в Нидерландах заявил, что не получал от голландцев запрос на выдачу подозреваемых по делу о крушении рейса МН17. об этом рассказал дипломат Александр Шульгин. Специалист считает, что официального обращения со стороны иностранцев по данному вопросу не будет.

Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим. Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счёт и вряд ли будут обращаться в наше посольство комментирует ситуацию спикер

Шульгин заметил, что Нидерланды могут отреагировать на ситуацию иначе. Например, предпринять какие-либо действия, касающиеся своего посольства в Москве.

Ранее стало известно о том, что ЕС потребовали от России признать вину в трагедии с малазийским самолетом над Донбассом. Украина обвинила в авиакатастрофе, унесшей жизни 298 человек, ополченцев. Однако, те в свою очередь предоставили информацию о том, что не располагают оружием, способным сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский солдат раскололся на допросе в СК и рассказал, что его знакомый мог сбить малазийский "Боинг".

Фото: Piter.tv