Посол РФ в КНР: визитами на Тайвань США пытаются посеять хаос, опасный для всего мира

Андрей Денисов рассказал о политических провокациях Вашингтона.

Вашингтон, продолжая политические и рабочие визиты на Тайвань, стремится вывести Пекин из равновесия и посеять хаос. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в КНР Андрей Денисов. Дипломат напомнил, что вопрос представляет опасность для всего мира.

… Прежде всего провокация, стремление вывести Китай из равновесия, вызвать раздражение и тем самым посеять своего рода хаос, который американцы, американские политические стратеги очень любят. Андрей Денисов, посол РФ в КНР

По мнению эксперта, власти США надеются на то, что этот хаос будет управляемым для американцев. При этом российский посол напомнил, что история учит мир тому, что обычно хаосом не удается управлять. По мнению Денисова, в белом доме одержимы стремлением продемонстрировать собственное превосходство, поэтому "не унимаются". Посол прокомментировал действия Сша фразой "вы, все остальные, делайте, что можете, а мы будем делать то, что мы хотим".

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live